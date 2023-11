Suspeita de tentativa de homicídio em Idanha-a-Nova fica em prisão preventiva

A mulher que foi detida no dia 2, no concelho de Idanha-a-Nova, suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra o seu companheiro, vai ficar em prisão preventiva.

A informação foi revelada pelo Ministério Público (MP) de Castelo Branco, numa nota publicada na página oficial desta entidade na internet.

A detenção da mulher, com 40 anos, foi feita através do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, no início de novembro, por suspeita da prática daquele crime contra o companheiro, de 47 anos.

"Existem fortes indícios de que a arguida, no dia 2 de novembro de 2023, no concelho de Idanha-a-Nova, a hora não concretamente apurada, desentendeu-se com o ofendido, com quem mantinha uma relação análoga à dos cônjuges, por motivos não concretamente apurados", lê-se na nota.

O MP adianta que "a arguida pegou numa faca de cozinha, com lâmina de dimensão superior a 15 cm, e desferiu um golpe na barriga do ofendido, tendo-lhe provocado um trauma abdominal com laceração hepática, com necessidade de intervenção cirúrgica".

Após a detenção, no dia seguinte, a mulher foi sujeita a primeiro interrogatório judicial.

"Na sequência do interrogatório, e conforme promoção do Ministério Público, a arguida ficou sujeita à medida de coação prisão preventiva".

A investigação prossegue sob a direção do MP de Castelo Branco, com a coadjuvação da PJ da Guarda.