Ninguém conhece o algoritmo que vai ser usado nos próximos sorteios do ‘Ticão’. Foi trabalhado por três funcionários judiciais, afetos ao Ministério da Justiça, ou seja, sob a alçada do poder político. O anúncio foi feito pelo próprio secretário de Estado Mário Belo Morgado, que enquanto ‘vice’ do Conselho Superior da Magistratura chegou a abrir um processo disciplinar a Carlos Alexandre.