Suspeito de raptar Maddie McCann pode ser transferido para Portugal para reconstituição do crime

Christian Brueckner, o suspeito de ter raptado, abusado sexualmente e matado Maddie McCann, desaparecida no Algarve em maio de 2007, pode vir a ser transferido sob reclusão da cadeia de Kiel (Alemanha) para Portugal, para eventual realização de uma reconstituição do crime ou acompanhar buscas, caso as autoridades alemãs assim o entendam e as portugueses autorizem.

