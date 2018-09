Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de ter matado homem na noite de passagem de ano em Vila Real julgado em tribunal

18:46

O Tribunal de Vila Real começa a julgar na segunda-feira um homem de 69 anos pelos crimes de homicídio qualificado e coação agravada, que ocorreram na noite de 31 de dezembro, em Lamas de Olo.



O arguido, que se encontra em prisão preventiva desde o dia 02 de janeiro, é suspeito de ter matado a tiro de caçadeira um homem de 42 anos pelas 21:30, da noite de passagem de ano, na aldeia de Lamas de Olo, concelho de Vila Real.



De acordo com a tese do Ministério Público (MP), o arguido ter-se-á aproximado do automóvel onde estava a vítima, que se encontrava ao volante com a janela aberta, apontou a caçadeira ao seu rosto e disparou, matando-a.



O arguido está ainda acusado de, no trajeto até ao veículo, ter ameaçado um vizinho de que o matava se não se afastasse, quando o mesmo procurava acalmá-lo.



Depois do crime, o suspeito foi para casa onde, na mesma noite, foi detido pelos militares da GNR e depois entregue à Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.



Testemunhos da aldeia referiram que as desavenças entre os dois homens eram antigas.