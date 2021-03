Suspeito de tráfico de droga em Vila do Conde fica em prisão preventiva

Um homem de 28 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de tráfico de droga em Vila do Conde, no distrito do Porto, tendo já antecedentes criminais pela prática deste mesmo crime, informou hoje a GNR.

Em comunicado, esta força policial explicou que a investigação, que culminou na detenção deste suspeito, decorria há cerca de três meses.

No âmbito desta operação, os militares da GNR apuraram que o detido comprava droga, armazenava-a em casa e vendia-a diretamente a potenciais consumidores através de uma janela.

Além disso, concluíram que o homem fornecia ainda droga para consumo nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, do distrito do Porto.

Na sequência de uma busca domiciliária à casa do suspeito, a GNR apreendeu um telemóvel, 1.080 euros e 878 doses de droga, entre as quais 728 de haxixe, 77 de cocaína e 73 de canábis.

A GNR acrescentou que o homem tem antecedentes criminais pela prática de tráfico de droga e ofensas à integridade física.