Suspeito do crime de Ponte de Lima encontrado morto em Espanha

O espanhol suspeito de ter mutilado e assassinado um homem em Ponte de Lima foi encontrado morto esta quarta-feira em Espanha, avança o jornal La Voz de Galicia.O homem ter-se-á atirado da Ponte de Rande, na província de Pontevedra, em Espanha.Um helicóptero sobrevoou a área e acabou por localizar o corpo do homem de 50 anos.

O homem foi encontrado numa casa alugada naquela freguesia de Ponte de Lima, onde estava a passar férias com uma mulher espanhola, de cerca de 40 anos, com quem mantinha uma relação. Ao que o Correio da Manhã apurou, a mulher assistiu ao crime amarrada com cabos elétricos naquela casa tendo ficado com ferimentos nos pulsos e mãos.