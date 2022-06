Foram recebidos como heróis à porta do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Seis saíram em liberdade e foi em palmas que foram recebidos. ‘Jonay’, que só saiu com termo de identidade e residência, falou em Deus e garantiu que nunca esteve no local dos confrontos. Os restantes foram aplaudidos, houve lágrimas e muitos abraços.









