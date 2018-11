Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de agressões em Alcochete continuam em prisão preventiva

Juiz do Barreiro decidiu manter medidas de coação dos 38 detidos.

13:28

Os suspeitos das agressões na Academia de Alcochete Alcochete continuam em prisão preventiva após decisão do juiz do Barreiro.



Os 38 arguidos são acusados de 56 crimes: um crime de terrorismo, 12 de ofensas à integridade fisica agravadas, 20 de ameaças, 20 de sequestro, dois de dano agravado, e um de posse de arma proibida.



O prazo para a acusação manter as prisões preventivas terminou esta quarta-feira.



Os suspeitos ficam assim a aguardar julgamento na prisão.