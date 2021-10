Os quatro suspeitos de matar um jovem no metro em Lisboa dizem que agiram em legítima defesa. Os suspeitos afirmam que a vítima agrediu um dos elementos do gang e que foi em resposta que Rafael Lopes foi esfaqueado com uma faca de mato.A defesa refere que a vítima deu um murro a um dos suspeitos antes dos desacatos.Recorde-se que Rafael Lopes foi esfaqueado esta quarta-feira, onde sempre passava à saída das aulas.Em atualização