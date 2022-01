Quase dois anos depois de terem sido absolvidos da morte e desmembramento da tailandesa Natchaya Saranyphat, de 40 anos - e cuja cabeça decapitada foi encontrada numa praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, a 7 de março de 2019 - a Justiça continua sem saber do paradeiro da arguida Sangam Sawaiprakhon, para a repetição do julgamento. Entretanto, no final de 2021, o Tribunal de Matosinhos já tinha localizado o outro acusado do crime - o paquistanês Waseem Haider, de 34 anos.









Tanto Sangam, de 54 anos, como Waseem estiveram na cadeia durante o primeiro julgamento. Só foram libertados quando foram ilibados pelo coletivo de juízas, em fevereiro de 2020. A Relação do Porto ordenou a repetição do julgamento por um novo coletivo de juízes.