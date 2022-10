Turista morre atropelada na marginal do Rio Douro em Lamego

Uma turista tailandesa, morreu esta segunda-feira atropelada, por um carro, em Parada do Bispo, no concelho de Lamego.

A mulher com cerca de 27 anos, integrava um grupo de turismo, originário de Banguecoque, que está de visita ao nosso país.

A ocidental estava na marginal do Rio Douro, junto à Barragem de Bagaúste, no concelho de Lamego, a apreciar a bacia hidrográfica virada a Peso da Régua.

O acidente ocorreu por volta das 16h40, e mobilizou vários meios de socorro, com 20 operacionais dos Bombeiros de Lamego, ambulância de Suporte Imediato de Vida e Viatura Médica do INEM, que destacou para o local o helicóptero que viria a ser desmobilizado, uma vez que o óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM.

O grupo de turistas recebeu apoio psicológico do INEM. A GNR está a investigar.