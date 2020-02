Leia aqui as 100 respostas de António Costa às perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre caso de Tancos

António Costa já respondeu às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre. O primeiro-ministro nega ter tido conhecimento da encenação do aparecimento das armas de Tancos.Num despacho de 50 páginas a que a CMTV teve acesso, Costa afirma que não foi informado nem por Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, nem por qualquer outra pessoa.O primeiro-ministro entendeu proceder à divulgação pública integral das suas respostas depois terem sido "postas a circular versões parciais do depoimento".

