O processo de recuperação do material militar furtado em Tancos levou a uma investigação por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira e o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.

Mais tarde, o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi também constituído arguido no inquérito. Esta sexta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) revogou a medida de coação de prisão domiciliária aplicada ao ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão.



O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desativada - foi revelado no final de junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

O coronel da GNR, Taciano Alfredo Teixeira Correia, foi detido esta sexta-feira no aeroporto Humberto Delgado no âmbito do processo do roubo das armas de Tancos.Taciano está este sábado a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa.O coronel regressava de missão na República Centro Africana.