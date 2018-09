Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP pede detenção de militar do Exército em missão na República Centro Africana

Cabe ao EMGFA mandar regressar o militar ao país para ser detido para interrogatório, segundo prevê a lei.

20:13

O Ministério Público solicitou ao Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) a detenção de um militar em missão na República Centro Africana, no âmbito da investigação ao caso de Tancos, disseram à Lusa fontes ligadas à Defesa e militares.



O pedido, que visa um militar do Exército, foi esta terça-feira feito pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal junto do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, de quem dependem as Forças Nacionais Destacadas, segundo as mesmas fontes.



Contactado pela Lusa, o porta-voz do CEMGFA recusou prestar qualquer informação, argumentando que a investigação não está na alçada do EMGFA.



O diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, foi detido esta terça-feira para interrogatório pela Polícia Judiciária, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, que investiga o aparecimento de material furtado em Tancos, na Chamusca, em outubro do ano passado.



Um comunicado da Procuradoria-Geral da República adiantou que o inquérito que deu origem às detenções - oito, quatro de elementos da PJM, três da GNR e um civil - "investigam-se as circunstâncias em que ocorreu o aparecimento, em 18 de outubro de 2017, na região da Chamusca, de material de guerra furtado em Tancos".



Questionados pela Lusa sobre estas detenções, o Ministério da Defesa e o Exército disseram que não fariam quaisquer comentários.



O furto de armas e munições, entre outro material de guerra, dos paióis de Tancos, já desativados, foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017.