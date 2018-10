Presidente da Comissão de Defesa espera que inquérito apure "real dimensão do complô" de Tancos

José Nunes da Fonseca manifestou-se "chocado e triste.

O presidente da Comissão de Defesa manifestou-se "chocado e triste" com as notícias que esta quinta-feira implicam Azeredo Lopes no alegado encobrimento da recuperação do material de Tancos e espera que o inquérito possa "apurar a real dimensão do complô".

Em declarações aos jornalistas depois de o novo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca, ter apresentado cumprimentos à Mesa da Comissão de Defesa, o social-democrata Marco António Costa salientou que, ainda em recente entrevista ao DN, tinha afirmado que as conversas com o ex-ministro da Defesa "de forma alguma evidenciavam" que tivesse conhecimento do que se passou.

"As notícias que vieram a público, a serem verdadeiras e a confirmarem-se, deixam-me chocado e triste. E acima de tudo deixam-me uma preocupação: que a comissão parlamentar de inquérito possa vir a apurar a real dimensão desse complô e quem efetivamente faz parte de um complô para ocultar uma farsa, que é já disso que já estamos a falar", afirmou.