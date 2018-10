Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP cancela voos no sábado devido à passagem de furacão na Madeira

Ilha vai estar sob aviso laranja até às 18h00.

Por Lusa | 15:43

A transportadora aérea portuguesa TAP antecipou três voos previstos para partirem sábado de manhã da Madeira e cancelou a operação no arquipélago naquele dia até às 18h00 devido ao mau tempo provocado pela passagem do furacão Leslie.



Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da TAP indicou esta sexta-feira que "os três primeiros voos com partida da Madeira amanhã [sábado] - dois para Lisboa e um para o Porto - são antecipados e terão as suas partidas da Madeira a verificarem-se na noite de hoje".



"A restante operação da TAP de e para a Madeira no dia de amanhã [sábado], até às 18:00, é cancelada", acrescentou a mesma fonte.



Em causa está a passagem do furacão Leslie, cujos efeitos deverão fazer-se sentir na Madeira a partir de sábado, com vento forte, precipitação e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



"De forma a proteger os passageiros com voos entre a Madeira e o continente reservados para o dia de amanhã [sábado], a TAP aumentou a capacidade num total de 14 voos de hoje e de domingo, passando a operar com aviões com maior capacidade do que os inicialmente previstos, de forma a acomodar os passageiros afetados", afirmou ainda à Lusa a fonte oficial da TAP.



A fonte adiantou que "os passageiros com voos reservados para o dia de amanhã [sábado] estão a ser contactados pela TAP de forma a encontrar as melhores alternativas para poderem realizar as suas viagens", e vincou que a empresa "continuará a acompanhar o evoluir das condições meteorológicas e previsões na Madeira, adaptando a sua operação de forma a proteger todos os passageiros".



Também questionada pela Lusa, fonte oficial da easyJet indicou que, "até ao momento, ainda não existe nenhuma previsão de cancelamento" de voos devido ao mau tempo, mas apontou que a companhia aérea está a "acompanhar as condições meteorológicas".



"Se decidirmos cancelar ou mudar algum voo, informamos os nossos passageiros através da 'app' ou do 'e-mail', que é como costumamos comunicar com eles", acrescentou a mesma fonte.



Entretanto, numa informação publicada no seu 'site' e dirigida aos passageiros, a TAP indica que, "como consequência das condições meteorológicas adversas na ilha da Madeira, a TAP alerta que a sua operação regular de e para o Funchal e de e para Porto Santo poderá ser afetada".



"Deste modo, e para minimizar qualquer impacto para os seus clientes, a TAP informa que todos os passageiros com bilhetes TAP emitidos até ao dia 12 de outubro e com viagens marcadas entre os dias 13 e 15 de outubro poderão alterar os seus voos, na mesma rota e dentro da mesma classe de reserva, sem qualquer custo adicional, para novas datas até 22 de outubro de 2018 e de acordo com a disponibilidade dos voos", explica a companhia.



Num comunicado emitido na quinta-feira, o IPMA indicou que o furacão Leslie se estava a deslocar para junto da Madeira, havendo entre 70% a 90% de possibilidade que as ilhas da Madeira e Porto Santo venham a sofrer os efeitos do furacão, a partir das 09:00 de sábado.



"Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora", explicou o instituto.



De acordo com o IPMA, está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.