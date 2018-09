Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão "Helene" pode atingir sete ilhas dos Açores como tempestade tropical

Ciclone está a deslocar-se "a cerca de 20 quilómetros por hora", segundo esclarece o IPMA.

13:13

O furacão "Helene" deverá chegar aos Açores no sábado como tempestade tropical e poderá atingir os grupos Ocidental e Central do arquipélago, segundo uma nota desta quarta-feira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Num comunicado emitido esta manhã, o IPMA adianta que o ciclone está a deslocar-se "a cerca de 20 quilómetros por hora, devendo a sua trajetória infletir para norte no decorrer do dia".



"Está ainda previsto para o final da semana um posterior desvio da sua trajetória em direção a nordeste, bem como um aumento da sua velocidade de deslocamento", acrescenta o IPMA, indicando ser possível que "a sua trajetória intersecte a região dos Açores que inclui os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) a partir de sábado".



O ciclone era às 9h00 locais desta quarta-feira (mais uma hora em Lisboa), classificado como furacão de categoria 2, com vento máximo de 150 quilómetros por hora.



"É provável que a sua intensidade diminua devido ao seu deslocamento para águas mais frias e, nas próximas 36 horas, se torne tempestade tropical", explica ainda o comunicado do IPMA.