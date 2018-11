Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tarado do Barreiro preso pela Judiciária

Bruno Costa, segurança, atacou dezenas de mulheres na rua.

Por Miguel Curado | 01:30

A Polícia Judiciária de Setúbal prendeu esta quinta-feira Bruno Miguel Costa, um segurança privado que atacava mulheres nas ruas do Barreiro desde setembro de 2017, pelo menos. É suspeito de dezenas de crimes de importunação sexual.



O segurança aterrorizava as mulheres não só no Barreiro, mas também no Lavradio (freguesia do mesmo concelho). Bruno Gaspar abordava as vítimas na rua quando estas caminhavam sozinhas, sobretudo à noite.



Além de as insultar e agredir, também lhes mexia nas partes íntimas. Algumas denúncias dão conta que o segurança exibiu os órgãos genitais a várias vítimas.



O CM sabe que as esquadras da Divisão da PSP do Barreiro registaram dezenas de queixas de vítimas contra o agressor sexual. Bruno Costa foi detido inúmeras vezes por agentes da PSP e presente a um juiz de instrução criminal.



No entanto, acabava sempre solto devido aos problemas mentais dos quais padece. De resto, terá sempre justificado em tribunal as suas ações com a doença mental.



No entanto, a Polícia Judiciária de Setúbal terá reunido todas as queixas sobre o segurança, acabando ontem por efetuar a detenção.



Bruno Costa será hoje presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal do Barreiro, para a aplicação de medidas de coação.