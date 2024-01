Um motorista de táxi foi detido, esta sexta-feira, nas imediações do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pela PSP, pela tentativa de cobrança indevida de suplementos.

O homem, de 63 anos, foi abordado, cerca das 12h00, pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização de Trânsito da PSP do Porto, quando realizava um serviço de transporte de passageiros com o taxímetro acionado com tarifa de suplementos.

O motorista responde pelo crime de especulação pela cobrança indevida de bagagem.