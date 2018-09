Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro municipal de Faro enche para receber caloiros

Presidentes da Câmara e da Associação Académica e reitor receberam novos alunos.

Por João Mira Godinho | 09:00

Largas centenas de jovens participaram na sessão solene de receção aos novos alunos da Universidade do Algarve (UAlg) que, esta segunda-feira de manhã, se realizou, no Teatro Municipal de Faro.



Na cerimónia, os caloiros foram recebidos pelo reitor, Paulo Águas, mas também pelo presidente da associação de estudantes e pelo presidente da Câmara, Rogério Bacalhau que classificou a UAlg como "a instituição mais importante do Algarve".



Reforçando a "importância que a UAlg tem no panorama nacional e internacional, ao nível do ensino e da investigação", o autarca, prometeu aos novos estudantes que "aqui vão viver os anos mais felizes das vossas vidas". E garantiu que da parte da Câmara, tudo será feito "para que aqui sejam felizes".



Rogério Bacalhau recordou ainda que muitos alunos de fora do Algarve, que escolhem a UAlg, acabam por se radicar na região após os estudos. Já Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da UAlg, destacou a necessidade de se "conjugar estudo e festa", tendo em consideração que "é um privilégio genuíno estudar na UAlg".



Por seu lado o reitor, Paulo Águas, também assegurou que todo o apoio vai ser dado aos novos estudantes mas, ‘em troca’, pediu "trabalho, perseverança, resiliência e muita, muita determinação", apelando à participação dos jovens na vida cultural e social de Faro.



Hoje, pelas 11h30, realiza-se a receção aos novos alunos do Campus de Portimão, no museu desta cidade, de novo com o reitor Paulo Águas e a presidente da autarquia, Isilda Domes.



E, a partir de amanhã e até dia 29, decorre, em Faro, a Receção ao Caloiro.