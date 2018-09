Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos ainda sem casa com aulas a começar na Universidade do Algarve

Estão a ser pedidos 300 € mais despesas por um quarto, quando há uns anos os valores rodavam os 200 € e incluíam despesas.

Por Rafael Duarte | 09:28

O ano letivo na Universidade do Algarve (UAlg) começa esta segunda-feira mas muitos estudantes continuam à procura de um quarto em Faro. "Cada vez há menos casas e mais alunos", explica Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da UAlg (AAUalg). O grande problema, diz, é que os senhorios "pedem preços absurdos".



Pedro Ornelas lamenta o "aproveitamento" do "mercado saturado" que o Algarve vive a nível imobiliário para se praticarem preços "sem pensar nos novos alunos".



O presidente da AAUAlg diz mesmo que o alojamento turístico que substituí o alojamento de estudantes. "Há uns anos havia rendas a 180 ou 200€, com despesas, neste momento estamos a falar de 300€ mais despesas", refere.



Inês Carriço vai para o 3º ano da licenciatura de Ciências da Comunicação e "todos os anos é uma loucura para encontrar casa". Este ano ficou surpreendida com o preço dos quatros e, só depois de meses de procura, encontrou um quarto mas, garante, numa casa que "não justifica o preço".



A AAUAlg tem procurado combater esta situação com a criação de um banco de alojamento mas Pedro Ornelas admite que "não tem sido fácil". Porque "não há oferta e quando há pedem rendas absurdas e não temos coragem de apresentar esses valores aos alunos".



O presidente da AAUAlg defende a necessidade de se criarem "sanções fiscais para quem abusa nos preços, benefícios fiscais para quem pratica preços justos". E diz ser "fundamental que o Governo descentralize os planos de alojamento para as Câmaras e universidades".