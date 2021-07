Teia de interesses: As conclusões da auditoria aos créditos do grupo de Vieira no Novo Banco

As conclusões da auditoria feita aos créditos do grupo de Veira no Novo Banco

Avião com 500 quilos de cocaína apanhado no Brasil com destino a Portugal

Neste, começamos por lhe revelar a teia de cumplicidades de Bruno Macedo com o Benfica. Um ilustre desconhecido, que adotou sempre uma atitude discreta que veio para a ribalta com o caso dos 500 quilos de cocaína encontrados num avião onde seguia João Loureiro.Neste, revelamos-lhe também em primeira mão as conclusões da auditoria feita aos créditos do grupo de Veira no Novo Banco. Esta auditoria fala num claro conflito de interesses na atribuição da gestão de uma parte da divida de Luís Filipe vieira a uma empresa de um ex-vice presidente do Benfica, da qual Vieira e o filho já foram sócios.Mas recuemos a fevereiro, quando uma notícia chegou que nem uma bomba do outro lado do oceano. Um avião com 500 quilos de cocaína tinha sido apanhado no Brasil. O destino final era Portugal e a droga estava na fuselagem da aeronave. As autoridades brasileiras falaram em operação histórica, o avião parecia ter sido montado para transportar droga. Havia alçapões, fundos falsos, esconderijos vários.