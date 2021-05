Um jovem de 25 anos, tenente do Exército, assessor jurídico, com sonhos em entrar para a PJ, seguia na sua moto no Alto da Boa Viagem, em Oeiras, quando um carro em contramão o abalroou. Não morreu “por acaso”. O militar passou 11 dias em coma induzido, com graves hemorragias, traumatismo craniano, fraturas dos braços, bacia e em vários locais da perna esquerda, luxação do fémur direito e, inclusive, uma ferida grave ...