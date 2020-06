“Tenho muito nojo de mim própria, sou um monstro”, diz mãe que evenenou o filho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Chorou várias vezes no tribunal e disse que não se lembrava do que tinha feito ao filho. "Tenho muito nojo de mim própria", garantiu entre lágrimas Patrícia, de 29 anos, a mulher que tentou pelo menos sete vezes matar o filho de sete anos, seis delas envenenando-o com clorofórmio. "Só no dia seguinte a ser presa é que percebi que era um monstro. É como me sinto", assegurou ao coletivo de juízes, num depoimento longo, mas nem sempre ...