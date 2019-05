Tenta matar GNR e esconde-se em Espanha para roubar carros

Um português, de 39 anos, que há 10 anos escapava a um mandado de captura pela tentativa de homicídio de um militar da GNR, foi preso pela Guardia Civil espanhola por suspeitas da coautoria de 38 assaltos a carros nas províncias de Sevilha e Huelva.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Guardia Civil explica que o português foi preso na casa onde vivia em Sevilha, com o apoio de unidades especiais, juntamente com o cúmplice espanhol.Os crimes imputados ao português acontecerem no período entre julho e setembro de 2018. Os dois homens abriam os motores dos veículos, com o intuito de roubarem, sobretudo, componentes eletrónicos dos mesmos.