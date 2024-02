No dia 13 de novembro de 2023, aconteceram agressões na Assembleia Geral do FC Porto. O 'Doa a Quem Doer' desta quinta-feira revela imagens exclusivas dessa noite e ameaças que foram feitas as jornalistas, como ao repórter de imagem da CMTV, Gilberto Camarinha Gomes.











Doze pessoas foram detidas na mega operação que ocorreu no Porto.









