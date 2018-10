Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Terror da Culatra' fica em prisão preventiva

Valter Macário, detido por violação de domicílio, desde julho que aterrorizava núcleos.

Por Ana Palma e Tiago Griff | 09:39

Ao longo do últimos meses, Valter Macário, de 31 anos, levou o terror aos núcleos dos Hangares e Farol, na ilha da Culatra, em Faro. Mas o homem "está agora em prisão preventiva, após ter sido detido, a 1 de outubro, pela Polícia Marítima de Olhão, por violação de domicílio", avançou ao CM o comandante André Cardoso de Morais, da Capitania do Porto de Olhão.



O Tribunal de Faro, ao qual Valter foi apresentado na quarta-feira, determinou que ficasse a aguardar julgamento na cadeia. Para a decisão do juiz contribuíram as mais de 30 queixas contra o homem, acumuladas desde 9 de julho, altura em que os atos de Valter Macário começaram a causar um grande alarme social nos núcleos habitacionais do Hangares e do Farol da ilha.



Tal como o CM noticiou, além do crime de violação de domicílio (forçou a entrada e ocupou ilegalmente uma casa alheia, nos Hangares, depois de a sua ter sido alvo de um incêndio), Valter Macário é suspeito da prática de um grande número de crimes, que vão desde ofensas à integridade física, furto, ameaça e coação.



Já esteve preso durante três anos pelo crime de tentativa de violação.



PORMENORES

Crimes sexuais

Valter Macário cumpriu pena de três anos de prisão por tentativa de violação de uma alemã. É suspeito de ter violado uma polaca, mas esta abandonou o país e o crime não se provou.



Perturbações mentais

Valter tem problemas mentais, tendo-lhe sido diagnosticada esquizofrenia. Já esteve na psiquiatria do Hospital de Faro mas não ficou internado.



Andava nu e aos gritos

Valter era muitas vezes visto nu e aos gritos pela ilha. Agredia e ameaçava pessoas, muitas vezes com uma faca.