Ocupa casa após fogo destruir a sua habitação

Valter Macário volta a causar desacatos na ilha da Culatra, em Faro.

Por Ana Palma | 08:49

Há meses que Valer Macário, de 31 anos, aterroriza os núcleos dos Hangares e Farol na ilha da Culatra, em Faro. Este fim de semana, o homem voltou a causar desacatos, com gritos e ameaças a pessoas. A Polícia Marítima (PM) de Olhão teve, mais uma vez, de ser chamada ao local mas os agentes, que procuraram Valter na sua habitação, acabaram por o encontrar dentro de uma casa onde se tinha introduzido ilegalmente. Acabou detido.



Segundo o CM apurou, a detenção ocorreu na segunda-feira. "A casa onde o indivíduo se encontrava situa-se nas proximidades da sua. Forçou a entrada e ocupou a habitação, sem conhecimento nem autorização dos legítimos proprietários, que já apresentaram queixa à PM", revelou ao CM o comandante André Cardoso de Morais, da Capitania do Porto de Olhão.



Tal como o CM noticiou, uma divisão da casa de Valter ficou destruída num incêndio que afetou a estrutura da habitação, dia 16 de setembro. Valter não se encontrava em casa na altura do incêndio pois, no dia anterior, tinha ido à Capitania de Olhão para responder por dois assaltos a casas nos Hangares e foi visto na cidade olhanense durante a noite e no início da madrugada.



O alarme para o fogo foi dado perto da uma da manhã e coube aos Bombeiros Sapadores de Faro extinguir as chamas, com o apoio da Polícia Marítima de Olhão. O incêndio está agora a ser investigado pela PJ. Ao ver-se sem casa, Valter terá decidido ocupar outra.



PORMENORES

Crimes sexuais

Valter Macário tem problemas mentais (foi-lhe diagnosticada esquizofrenia) e cadastro por crimes sexuais. Esteve preso três anos por tentativa de violação de uma alemã e é suspeito de ter violado uma polaca, mas esta abandonou o País e não foi possível provar o crime.



Ameaças e agressões

Às vezes anda nu pela ilha mas o mais frequente é ameaçar e até agredir pessoas, já tendo sido acusado de utilizar uma faca nessas situações.



Moradores preocupados

Para além da pena que cumpriu, Valter já foi detido várias vezes pela Polícia Marítima por desacatos. Também esteve por diversas vezes no serviço de psiquiatria do Hospital de Faro mas não ficou internado. Os moradores estão preocupados.