Terrorista português: “Se tentas sair do Daesh matam-te”

Preso na Síria há seis meses, o mais perigoso terrorista português, ‘sniper’ do Daesh, Nero Saraiva, de 33 anos, mostra-se arrependido numa entrevista a uma agência curda, na cadeia."Se acabas a matar inocentes, não é bom. E se não fazes partes do Daesh ou tentas sair, vais para a prisão ou eles matam-te", revela o terrorista que viveu em Portugal até aos 12 anos e radicalizou-se no Reino Unido, de onde foi um dos ... < br />