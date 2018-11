Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tesla de 164 mil de euros roubado em teste

Homem aproveitou saída do vendedor para fugir a grande velocidade.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Chegou ao stand dos carros elétricos de luxo Tesla, num centro comercial no centro de Lisboa, e começou a ver modelos.



Decidiu-se pelo mais caro, um S P100D, de 164 mil euros, e pediu um teste. No final, assim que o vendedor saiu do carro, arrancou ‘a fundo’ e furtou a ‘bomba’ que atinge 250 km/h. Foi perseguido pela PSP e GNR mas escapou após abandonar o Tesla, em Almada.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o homem de 35 anos, da zona de Sintra e já com antecedentes por abuso de confiança e crimes contra o património, em Lisboa e no Porto, entrou no stand às 17h00 de terça-feira preencheu a papelada com o próprio nome e documentos – responsabilizando-se por eventuais danos no teste - e arrancou com o vendedor ao lado.



Eram 17h30 e regressou pelas 18h15 ao stand na Av. António Augusto Aguiar.



O vendedor saiu do lugar do passageiro, confiante de que o provável comprador também ia largar o volante, para estacionar o Tesla na garagem. Mas, apanhando-se sozinho, o homem arrancou e fugiu.



O Tesla tem um sistema de georreferenciação e a polícia soube sempre por onde andava o carro. Chegou a persegui-lo mas não conseguiu alcançá-lo.



Só recuperou a viatura de luxo quando esta foi abandonada na praça João Raimundo, em Almada. E o ladrão estava esta quarta-feira identificado mas ainda em fuga.



O Tesla é o carro da moda, por ser de luxo e totalmente elétrico. A marca emprestou um à cantora Madonna, que andou com ele por Portugal até ficar parada, por avaria, na A2.