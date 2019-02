Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tesoureira desvia 144 mil euros de faculdade de medicina dentária no Porto

Com medo de ser descoberta, simulou o roubo do dinheiro.

Por Nelson Rodrigues | 09:55

Entre outubro de 2014 e dezembro de 2015, a tesoureira da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP) apoderou-se de quase 144 mil euros da instituição. O valor dizia respeito aos pagamentos efetuados em dinheiro pelos estudantes para pagar inscrições ou propinas, mas também das consultas da clínica dentária - pertencente à universidade.



Com medo de ser descoberta, entre janeiro e abril de 2015, a arguida, de 50 anos, foi devolvendo à faculdade parte das quantias. Depositou nas contas da universidade quase 67 mil euros.



Quando percebeu que ia decorrer uma auditoria à contabilidade da instituição, e na qual iria ser descoberto o desfalque, a tesoureira simulou o roubo de uma mala com mais de 77 mil euros do interior da faculdade. Este era o valor que faltava devolver e do qual se tinha apropriado indevidamente. A encenação só foi descoberta em 2017. Está acusada de peculato, falsidade informática e simulação de crime. Começa a ser julgada em março, no Tribunal de S. João Novo.



No processo, consultado pelo CM, o Ministério Público (MP) pede que a arguida entregue ao Estado os 77 mil euros - valor que corresponde à vantagem da atividade criminosa, que conseguiu através da prática do crime.



Durante a investigação às contas da tesoureira, percebeu-se que esta apresenta um património que não é compatível com os seus rendimentos lícitos. O MP pede ainda que lhe sejam retirados 28 mil euros, que representam o seu património incongruente.