Um técnico de emergência médica que invocou o sigilo profissional num caso de violência doméstica, em que era ouvido como testemunha no Tribunal da Figueira da Foz, e será obrigado a prestar depoimento.A decisão é do Tribunal da Relação de Coimbra, após um requerimento do Ministério Público na audiência em que o técnico do INEM recusou revelar o que uma vítima lhe disse quando a socorreu.