Um tio e um sobrinho foram agredidos no início da noite desta terça-feira na Praia de Apúlia, em Esposende.As vítimas com 36 e 18 anos terão sido agredidas por um grupo de jovens, tendo ficado com ferimentos ligeiros.O alerta chegou às autoridades por um popular que viu a situação, porém quando estas chegaram ao local o grupo já tinha fugido.A Polícia Marítima está a tomar conta da ocorrência.