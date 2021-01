Tio salva dois sobrinhos da morte por intoxicação em Sintra

Dois jovens, de 19 e 21 anos, escaparam à morte por intoxicação por monóxido de carbono na madrugada desta segunda-feira graças à intervenção de um tio.Devido ao frio, os dois jovens tinham levado um fogareiro com madeira e brasas ainda em combustão para o anexo onde pernoitam, num prédio da avenida dos Bombeiros Voluntários, na Agualva, Sintra.Sem resposta, empurrou a porta e deparou-se com os sobrinhos em dificuldades respiratórias. Deu o alerta e rapidamente os Bombeiros de Agualva-Cacém colocaram 9 operacionais no local.As vítimas foram levadas ao hospital e tiveram alta horas depois.