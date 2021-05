Dizem que estavam apenas a conviver dentro do carro, no bairro da Cova da Moura, Amadora, quando um homem se aproximou deles e disparou vários tiros de caçadeira na direção da viatura. Os três supostos amigos, dois homens e uma mulher, foram atingidos e fugiram do local - só parando no Hospital de São José, em Lisboa, onde foram assistidos pelos médicos.