Tiros disparados fora de escola em Tavira

Oito estudantes foram atingidos com projéteis de plástico.

Por Tiago Griff | 09:29

Os disparos feitos por uma arma de ar comprimido e que atingiram oito alunos da escola EB 2,3 D. Paio Peres Correia, em Tavira, ocorreram fora do estabelecimento de ensino e as vítimas também estavam no exterior.



Segundo fonte da PSP, que tomou conta da ocorrência, que teve lugar ao início da tarde desta sexta-feira, os disparos foram feitos de uma varanda ou de um terraço de um dos prédios que envolvem a escola e não foi possível, até ao momento, identificar o autor. Sete alunos foram atingidos pelos pequenos projéteis de plástico e não sofreram ferimentos.



No entanto, um dos jovens sofreu ferimentos ligeiros por ter sido atingido na cabeça. A PSP recolheu os oito projéteis disparados pela arma de airsoft e está a investigar o caso.