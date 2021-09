Dois homens assassinados na noite lisboeta

O desconfinamento trouxe multidões de volta à noite de Lisboa, e com elas a violência também regressou. Em menos de 24 horas dois homens foram assassinados em locais de diversão noturna – Cais do Sodré e Alcântara – durante o fim de semana.O primeiro homicídio ocorreu na madrugada de sábado. ‘Cavalo Branco’, um homem com perto de 50 anos e que ganhou a alcunha por ter o cabelo branco e andar sempre com ele apanhado, estava a entrar para o prédio onde vivia, na Rua de Alcântara, foi atacado por alguém que o conhecia e golpeado cinco vezes com uma faca.