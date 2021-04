"Todas as grandes mentiras da acusação caíram": José Sócrates reage à decisão de juiz Ivo Rosa

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, afirmou esta sexta-feira que "todas as grandes mentiras da acusação caíram" no dia em que se ficou a conhecer a decisão instrutória da Operação Marquês.Após a leitura do despacho de pronúncia, o antigo chefe do Executivo afirmou que "alguém cometeu um crime, resta saber quem", arrasando o Ministério Público.Sócrates garantiu que os crimes pelos quais vai ser pronunciado, nomeadamente branqueamento de capitais, não são "verdade", referindo que se vai defender em recurso ou em tribunal."Carlos Alexandre nunca foi imparcial, não esteve à altura", acusou Sócrates, frisando que o juiz Ivo Rosa provou que era tudo "mentira e fantasia".Em atualização