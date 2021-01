Toxicodependente na cadeia por rapto de criança em roubo de Mercedes em Montemor-o-Novo

Ficou esta sexta-feira em prisão preventiva o homem, de 42 anos, que ao início da noite de quinta-feira furtou uma carrinha Mercedes em Montemor-o-Novo, sem reparar que lá estava um menino de 7 anos. A criança foi abandonada na zona de Sete Rios, Lisboa, a 105 quilómetros do local do crime.‘Beja’, alcunha do criminoso por ter nascido naquela cidade alentejana, foi esta sexta-feira presente pela PSP ao Tribunal de Pequena Instância pelo furto da viatura. À saída, tinha a PJ à espera. Uma brigada apresentou-o a juiz pelo crime de sequestro e foi decretada a medida de coação mais gravosa. Vai cumpri-la na cadeia da capital, passando os primeiros 14 dias na ala de prevenção da Covid-19.Toxicodependente, o assaltante residia no Miratejo, Seixal. Logo na manhã de quinta-feira, a GNR deteve-o em Montemor-o-Novo, pelo furto num supermercado. Saiu em liberdade. Na semana passada, tinha furtado uma viatura perto de Leiria, abandonando-a na zona de Lisboa. Fontes policiais disseram ao CM acreditar que o ladrão andava sempre à procura de dinheiro fácil para comprar droga.A carrinha Mercedes que encontrou estacionada em frente ao restaurante São João de Deus, destrancada e com as chaves na ignição, foi um convite. O homem entrou na viatura e acelerou. Só depois terá reparado no menor, mas nem isso levou o assaltante a parar. Só pelas 20h00, em Sete Rios, Lisboa, junto ao restaurante Lagar do Xisto, parou o veículo para deixar sair o menor. Abandonou a viatura junto à Quinta do Loureiro, em Alcântara, vindo a ser detido pouco depois, ainda na mesma zona."O menino estava assustado e contou: ‘Vim com um senhor que vai arranjar o carro da mamã e que me disse que a minha prima estava no restaurante’. Ao menos teve a sensibilidade de contar uma história à criança", relatou esta sexta-feira ao CM Simão Ferreira, gerente do Lagar do Xisto, onde a criança foi deixada pelo ladrão. "Teve o cuidado de a deixar num sítio seguro. Chamámos a polícia, que surgiu rapidamente", concluiu."Foi um autêntico filme de terror. Tenho 50 anos e nasci em Montemor-o-Novo, nunca vi nada assim. Não podemos culpar a mãe do menino, pois vivemos numa terra pacata e ela demorou menos de cinco minutos a sair com as refeições", disse Carlos Tobias, dono do pronto-a-comer de onde o menino foi levado. Ao CM, o pai do menino afirmou esta sexta-feira que "a família está bem e a recuperar a normalidade".