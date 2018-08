Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador de fábrica em Gaia ferido com queimaduras após acidente de trabalho

Vítima considerada ferido grave foi transportada ao Hospital de São João no Porto.

Por Lusa | 17:19

O trabalhador de uma fábrica de borracha localizada em Canelas, Vila Nova de Gaia, ficou esta sexta-feira ferido com queimaduras após um acidente de trabalho, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



A vítima, considerada ferido grave, foi transportada ao Hospital de São João no Porto.



De acordo o CDOS, a ocorrência foi registada às 14h55 na rua Jean Piaget e o acidente com uma máquina teve origem no manuseamento de matérias-primas, tendo ardido magnésio.



No local estiveram os Sapadores de Gaia, Bombeiros Valadares, GNR e uma Viatura Médica de Emergência.