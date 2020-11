Um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado morto este domingo de manhã numa empresa de transportes, em Estarreja.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR, a vítima estaria a fazer operações de manutenção dentro da cisterna, local onde o corpo foi encontrado.No local do acidente está a VMER de Estarreja, assim como os Bombeiros e a GNR daquela localidade do distrito de Aveiro.