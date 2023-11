Trabalhador encontrado morto num monte no abate de árvores em Penafiel

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, na tarde desta quinta-feira, em Penafiel, em circunstâncias que ainda não estão apuradas. Ao que tudo indica, a vítima estava a trabalhar, num monte no abate de árvores. A vítima foi encontrada inconsciente, com um traumatismo na cabeça, junto a um trator.

O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Penafiel, para um acidente de trabalho, em Santa Marta. A vítima ainda foi levada, com vida para o hospital Padre Américo, em Penafiel. No entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi verificado já nas instalações da unidade hospitalar.

A GNR de Penafiel foi mobilizada para o local e tomou conta da ocorrência.



As autoridades investigam, agora, as circunstâncias em que ocorreu a morte do trabalhador.