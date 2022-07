Um trabalhador sofreu ferimentos ligeiros esta segunda-feira ao início da tarde na estação de metro Nicolau Nasoni, em Campanhã, no Porto.



Ao que o CM apurou, o homem estava no local a realizar alguns trabalhos na linha quando foi atingido por uma composição. O trabalhador foi levado para o Hospital de São João, no Porto.



O alerta foi dado às 13h40.



No local estiveram os bombeiros de Pedrouços e também a PSP.