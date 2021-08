Um despiste seguido de capotamento, ocorrido este sábado de manhã, no Porto, deixou uma mulher ferida.Segundo apurou o CM, a vítima, com cerca de 60 anos, perdeu o controlo do veículo, levando-o a colidir com outra viatura que se encontrava estacionada na Rua do Heroísmo, e capotando em seguida.A mulher foi socorrida no local pelos Bombeiros de Valbom e levada ao Hospital de São João.O alerta foi dado pelas 9h30. No local esteve também a PSP e o INEM.