Trabalhador morre em queda de seis metros em Sintra

Um homem de 56 anos morreu na tarde desta quinta-feira, na Serra de Casal de Cambra, Sintra, após cair de uma altura de seis metros quando trabalhava nas obras de uma moradia.O alerta foi dado pelas 15h49, para a rua das Rosas. A vítima estava em cima de uma placa, a realizar trabalhos de cofragem (molde de betão armado), quando caiu desamparado no chão.Foram chamados meios de socorro. Os bombeiros de Belas tiveram o apoio da tripulação de uma Viatura Médica do Hospital Amadora-Sintra, limitando-se os operacionais a confirmar o óbito.A PSP está no local, e aguarda-se ainda a retirada do cadáver.