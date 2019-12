Trabalhador soterrado após cair em obra no Porto

Um trabalhador ficou soterrado até à cintura na manhã desta quinta-feira, numa obra na Avenida da Boavista, no Porto, estando "consciente e a ser assistido no local", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.O "acidente de trabalho" foi registado às 11h37, tendo o trabalhador caído na obra e ficado "preso pelas pernas".A vítima, com 45 anos, está a ser resgatada pelos bombeiros.Para o local foi deslocada uma equipa do IMEM, bem como elementos do Batalhão de Sapadores do Porto e dos Bombeiros Voluntários Portuenses.A Avenida da Boavista encontra-se cortada, para proceder ao socorro do homem.Em atualização