Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tradição e modernidade juntas na Feira de Viseu

Começou esta quinta-feira a Feira de S. Mateus com a presença de milhares de pessoas no recinto.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:59

Com milhares de pessoas no recinto, começou esta quinta-feira a Feira de S. Mateus, em Viseu. O rebuliço e o burburinho lembram que os próximos dias serão de festa. No palco atuava o Coro Mozart, formado por jovens viseenses.



A Feira está mais moderna e atrativa mas não descura as tradições. Nesta edição 626 uma das recordações mais características do evento está estacionada no pavilhão Multiusos: os ‘furinhos’ dos chocolates da Regina. Mas há também farturas e enguias, para quem aprecia o petisco. "A feira de S. Mateus é a festa histórica do País, mas tem a capacidade de fazer este vaivém entre passado e o futuro e essa é a sua magia", explicou esta quinta-feira Jorge Sobrado, gestor da ‘Viseu Marca’, entidade que organiza o certame.



As grandes novidades desta edição são a aposta na sustentabilidade ambiental e o novo Bairro da Restauração, que contempla oito restaurantes e novas áreas sombreadas para servir as cerca de 1,2 milhões de pessoas que são esperadas ao longo dos próximos 39 dias. A Feira vai também ser mais ‘verde’. Junto às portas estão reservados 40 lugares de estacionamento para bicicletas.



E a ideia passa também por acabar com mais de 261 mil copos de plástico, substituindo-os por copos reutilizáveis em PVC. O fim de semana que aí vem vai contar com muita animação e música portuguesa. Esta sexta-feira sobem ao palco os Amor Electro e Raquel Tavares dá música no sábado. Domingo está reservado para o Festival Internacionalde Folclore. Os domingos voltam a ser francos – são de entrada gratuita. Nesses dias a programação foi pensada para a família.