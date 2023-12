Um portuguesa em fuga à Justiça brasileira foi apanhada pela Polícia Judiciária em Lisboa. Tinha sido apanhada no Aeroporto de Rondónia em 2013 quando embarcava rumo a Madrid com quatro quilos de cocaína e depois condenada a quatro anos e dois meses de prisão. Mas acabou por conseguir fugir do Brasil e regressar a Portugal quando faltavam cumprir três anos e sete meses da pena. Está com apresentações quinzenais enquanto a Relação avalia o pedido de extradição do Brasil.