Traficantes apanhados com 35 mil euros em Vila Franca de Xira

Suspeitos estavam armados com duas armas, duas munições de calibre 6,35mm, uma taser e dois bastões extensíveis.

Por M.C. | 08:39

A PSP de Vila Franca de Xira prendeu seis homens, suspeitos de integrarem uma rede que abastecia de drogas duras aquela região. Além de 3,2 quilos de heroína, 593,79 gramas de MDMA e nove quilos de produto de corte, o gang tinha 35 mil euros.



A investigação ao grupo durava há vários meses. Os agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Franca de Xira apreenderam diversos objetos aos suspeitos relacionados com o tráfico e ainda 8 carros comprados com dinheiro suspeito. Estavam ainda armados com duas armas (uma pistola e um revólver), duas munições de calibre 6,35mm, uma taser e dois bastões extensíveis.



Tinham também 50 peças em ouro, três portáteis e quatro LCD. Estavam ontem a ser interrogados.