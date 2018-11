Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mensagens em código tramam traficantes de droga em Faro

Autoridades apreenderam telemóveis e encontraram mensagens em aplicação.

Três homens foram esta segunda-feira condenados, no Tribunal de Faro, a penas de prisão efetivas a rondar os cinco anos por crimes de tráfico de estupefacientes.



Os arguidos foram apanhados em três negócios de compra de cocaína e as mensagens de texto trocadas entre eles, que ficaram gravadas numa aplicação do telemóvel, denunciaram-nos.



"Eu gosto de a cheirar ou então cozida." Esta foi apenas uma das mensagens que os arguidos trocaram através da aplicação WhatsApp, que acabaram por ser recolhidas pelas autoridades, depois de terem apreendido os telemóveis dos arguidos quando os detiveram. Foi uma das provas que serviram para cimentar a ligação ao tráfico de droga.



O caso remonta ao verão do ano passado, altura em que foram feitos os três negócios de tráfico de cocaína - dois deles no espaço de um mês, entre julho e agosto.



A droga era comprada em Lisboa e trazida depois para o Algarve para a distribuição. Em duas das situações foram comprados 200 gramas de cocaína e no terceiro negócio a investigação acabou por não conseguir apurar a quantidade do produto estupefaciente que iria ser transacionada.



Durante o julgamento, um dos arguidos chegou a dizer que a cocaína era "para usar em festas" e "para dar a amigas" e não para tráfico, mas a juíza não acreditou e acabou por condenar dois a penas de 5 anos e 6 meses, e outro a 5 anos e 9 meses. Um quarto arguido acabou por ser absolvido.